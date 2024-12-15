Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BÌNH AN YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra và sửa chữa kỹ thuật

Xử lý các lỗi bảo hành tòa nhà: điện, nước, cửa, chiếu sáng, thoát nước, và các thiết bị khác.

Đục, sửa, hoàn trả trục kỹ thuật.

Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống kỹ thuật, PCCC theo phân công.

Ghi chép nhật ký công việc, báo cáo sự cố kỹ thuật và phối hợp với nhà thầu bảo trì.

Giám sát và quản lý nhà thầu

Giám sát nhà thầu thi công, sửa chữa, bảo trì theo quy định.

Theo dõi các vi phạm về nội quy, quy định đối với nhà thầu và xử lý theo quy định.

Đánh giá, kiểm soát chất lượng dịch vụ (vệ sinh, bảo vệ, cây xanh, rác thải).

Tham gia họp định kỳ, chia sẻ thông tin và đào tạo nhà thầu.

Quản lý dịch vụ và an ninh tòa nhà

Giám sát nhân viên bảo vệ, vệ sinh, kiểm soát côn trùng, và quản lý tài sản thuộc bộ phận vệ sinh môi trường.

Giải quyết các sự cố an ninh, môi trường, và đề xuất giải pháp ngăn ngừa.

Kiểm soát vật tư tiêu hao hàng ngày (nước rửa tay, giấy vệ sinh, v.v.).

Báo cáo và hỗ trợ khác

Lập báo cáo ngày, tuần, tháng của bộ phận.

Chốt chỉ số điện nước, hỗ trợ các ca trực khác khi cần.

Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng...

- Nắm vững và am hiểu các kiến thức chuyên môn cần thiết: kỹ thuật điện, cơ khí, PCCC, quản lý vận hành tòa nhà....

2. Kinh nghiệm: Yêu cầu ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực vận hành tòa nhà.

3. Kỹ năng và phẩm chất:

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình.

- Kỹ năng giám sát, tổ chức công việc, phối hợp làm việc cùng các đơn vị bên trong/ ngoài tòa nhà.

- Có khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt.

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH AN YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

- Thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 vnđ

- Thử việc 1-2 tháng (Tùy năng lực).

- Các khoản thưởng chung ngày Lễ, Tết theo quy định.

2. Phúc lợi (khi trở thành nhân viên chính thức):

Ngoài các quyền lợi cơ bản, ứng viên nhận được phúc lợi:

- Cung cấp trang thiết bị hỗ trợ công việc: máy tính, công cụ dụng cụ kỹ thuật

- Cấp phát đồng phục bảo hộ lao động.

- Môi trường khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cá nhân.

- Các khóa đào tạo nâng cao theo năng lực nhân sự.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH AN YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin