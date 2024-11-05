Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 63 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Khảo sát, phối hợp với nhân viên kinh doanh để tư vấn giải pháp thang máy cho khách hàng.
Giám sát các công trình đang thi công.
Lên kế hoạch cho các công trình thi công trong tương lai.
Lắp đặt, vận hành thang máy.
Bảo trì, bảo hành, sửa chữa thang máy.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về kỹ thuật, cơ khí,điện, điện dân dụng
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng, Vẽ kỹ thuật CAD
Cẩn thận,chăm chỉ. ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - trên 10 triệu + thưởng, phụ cấp. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
