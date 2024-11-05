Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Khảo sát, phối hợp với nhân viên kinh doanh để tư vấn giải pháp thang máy cho khách hàng.

Giám sát các công trình đang thi công.

Lên kế hoạch cho các công trình thi công trong tương lai.

Lắp đặt, vận hành thang máy.

Bảo trì, bảo hành, sửa chữa thang máy.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về kỹ thuật, cơ khí,điện, điện dân dụng

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo

Thành thạo tin học văn phòng, Vẽ kỹ thuật CAD

Cẩn thận,chăm chỉ. ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - trên 10 triệu + thưởng, phụ cấp. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động.

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH

