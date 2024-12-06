Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 369 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thi công lắp đặt hệ thống Khóa điện tử, Điện Thông Minh

- Bảo hành sản phẩm tại công trình

- Tư vấn khảo sát trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác của quản lý khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 - 35 tuổi

- Trình độ học vấn tối thiểu tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng các ngành liên quan đến điện, điện tử, cơ khí, hàn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm cùng lĩnh vực khoá điện tử, nhà thông minh, thiết bị điện

- Nhiệt tình, siêng năng trong công việc

- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập : 10 - 15 triệu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm

- Nắm bắt các công nghệ thông minh, an ninh mới nhất

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, 9X

- Được đề xuất tăng lương/Quản lý nếu có khả năng giải quyết tốt công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH/BHTN Tăng ca, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

