Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 369 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thi công lắp đặt hệ thống Khóa điện tử, Điện Thông Minh
- Bảo hành sản phẩm tại công trình
- Tư vấn khảo sát trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác của quản lý khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 - 35 tuổi
- Trình độ học vấn tối thiểu tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng các ngành liên quan đến điện, điện tử, cơ khí, hàn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm cùng lĩnh vực khoá điện tử, nhà thông minh, thiết bị điện
- Nhiệt tình, siêng năng trong công việc
- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập : 10 - 15 triệu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm
- Nắm bắt các công nghệ thông minh, an ninh mới nhất
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, 9X
- Được đề xuất tăng lương/Quản lý nếu có khả năng giải quyết tốt công việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH/BHTN Tăng ca, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

