Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ hệ thống điện nước, điều hòa...của hệ thống các nhà hàng được phân công
- Đề xuất giải pháp sửa chữa hay gọi nhà thầu
- Nhận thông tin từ các bộ phận và tiến hành sửa chữa bảo trì trong thời gian sớm nhất
- Hoàn thành việc sửa chữa, thay mới đúng tiến độ không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà hàng
- Chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống điện – nước theo sơ đồ bản vẽ
- Tiến hành cải tạo, di dời hệ thống điện nước, thiết bị khi có yêu cầu
- Giám sát hoạt động của các nhà thầu thuê ngoài.
- Thường xuyên kiểm tra vận hành của hệ thống điện – nước, chiếu sáng các nhà hàng
- Tìm kiếm các nhà thầu đảm bảo chất lượng và giá thành - Các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp PTTH Kinh nghiệm làm việc
• Kinh nghiệm trong các mô hình tương tự là 1 lợi thế
• Am hiểu việc vận hành của hệ thống điện nước
• Mối liên hệ rộng với các nhà thầu Phẩm chất cá nhân
• Không ngại di chuyển
• Một số yêu cầu khác: Chấp nhận làm ngoài giờ và đi công tá

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu - 18 triệu
Phụ cấp cơm
Tiền thưởng
Thử việc 2 tháng
BHXH và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 119A Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

