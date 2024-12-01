Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ hệ thống điện nước, điều hòa...của hệ thống các nhà hàng được phân công

- Đề xuất giải pháp sửa chữa hay gọi nhà thầu

- Nhận thông tin từ các bộ phận và tiến hành sửa chữa bảo trì trong thời gian sớm nhất

- Hoàn thành việc sửa chữa, thay mới đúng tiến độ không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà hàng

- Chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống điện – nước theo sơ đồ bản vẽ

- Tiến hành cải tạo, di dời hệ thống điện nước, thiết bị khi có yêu cầu

- Giám sát hoạt động của các nhà thầu thuê ngoài.

- Thường xuyên kiểm tra vận hành của hệ thống điện – nước, chiếu sáng các nhà hàng

- Tìm kiếm các nhà thầu đảm bảo chất lượng và giá thành - Các công việc khác khi được phân công

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp PTTH Kinh nghiệm làm việc

• Kinh nghiệm trong các mô hình tương tự là 1 lợi thế

• Am hiểu việc vận hành của hệ thống điện nước

• Mối liên hệ rộng với các nhà thầu Phẩm chất cá nhân

• Không ngại di chuyển

• Một số yêu cầu khác: Chấp nhận làm ngoài giờ và đi công tá

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu - 18 triệu

Phụ cấp cơm

Tiền thưởng

Thử việc 2 tháng

BHXH và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Anh

