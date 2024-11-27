Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Lam/34 Ngõ 16, Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Đọc hiểu bản vẽ và triển khai thi công theo bản vẽ

– Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình

– Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường;

– Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường theo quy định của nhà nước và công ty

– Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công – Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình

– Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng cho Chỉ huy trưởng và công ty;

- Tổ chức quản lý, đề nghị Nghiệm thu vật tư, thiết bị thi công an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp tính toán khối lượng, thanh toán với CĐT, thầu phụ, tổ đội

- Lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, bàn giao

- Các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng công trường

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 25-35;

- Làm việc tại công trường; địa bàn Hà nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng…

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: KS. Dân dụng & Công nghiệp;

- Thành thạo các kỹ năng vi tính: Excel; Autocad; Project…

- Yêu cầu có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên.

- Có chứng chỉ Giám sát công trình Hạng III trở lên(còn hạn), chứng chỉ huấn luyện ATLĐ, vệ sinh công trường và PCCC…

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương trả theo Kinh nghiệm và hiệu quả công việc (thỏa thuận 15 - 20 triệu);

- Chi trả bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Phụ cấp tăng ca, xăng xe, điện thoại, trách nhiệm.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty: Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Tham quan du lịch, thưởng các ngày lễ và tháng lương thứ 13;

- Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý.

- Cơ hội thăng tiến phát triển làm Quản lí.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

