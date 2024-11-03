Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận bàn giao toàn bộ dịch vụ từ trưởng bộ phận và sale/điều hành Thực hiện chương trình theo quy trình setup, chạy chương trình và tổng kết dịch vụ,... Chuyên lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, điều khiển hệ thống âm thanh, ánh sáng sử dụng trong hội nghị/sự kiện,... Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Hỗ trợ các phòng ban khi không có chương trình. Tư vấn cho Ban Giám Đốc các loại thiết bị tân tiến, phù hợp bổ sung vào kho thiết bị của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về điện, biết lắp đặt và vận hành hệ thống điện 3 pha. Có khả năng điều khiển ánh sáng biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp, nắm vững các hệ điều khiển như Sunlite, Martin, Avolite.... Am hiểu các trang thiết bị ánh sáng như các loại đèn chiếu (Moving, Beam, Wash....), đèn lazer.... Có khả năng tinh chỉnh các thiết bị ánh sáng Có khả năng chịu được áp lực công việc Có khả năng đi công tác

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 15 triệu/ tháng + Lương theo hiệu quả công việc Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

