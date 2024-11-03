Tuyển Nhân viên kỹ thuật SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

SPN Telecom
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
SPN Telecom

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại SPN Telecom

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đo kiểm, xây dựng mô hình truyền sóng cho mạng thông tin di động. Đo kiểm phân tích đánh giá, đưa ra các giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng mạng di động 2G, 3G, 4G, 5G. Quy hoạch, thiết kế , mô phỏng lên dự toán, làm việc với khách hàng cho hệ thống mạng di động Indoor/ Outdoor, hệ thống camera giám sát, hệ thống internet truyền hình... Sử dụng thiết bị đo (điện thoại, laptop, scanner,...) để thiết lập các bài đo theo yêu cầu. Biết và thao tác thực hiện đo kiểm sóng di động Indoor/Outdoor. Sử dụng phần mềm phục vụ đo kiểm và phân tích kết quả đo (Tempocket, TEMS Investigation, TEMS Discovery,Gazelle...). Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
Đo kiểm, xây dựng mô hình truyền sóng cho mạng thông tin di động.
Đo kiểm phân tích đánh giá, đưa ra các giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng mạng di động 2G, 3G, 4G, 5G.
Quy hoạch, thiết kế , mô phỏng lên dự toán, làm việc với khách hàng cho hệ thống mạng di động Indoor/ Outdoor, hệ thống camera giám sát, hệ thống internet truyền hình...
Sử dụng thiết bị đo (điện thoại, laptop, scanner,...) để thiết lập các bài đo theo yêu cầu. Biết và thao tác thực hiện đo kiểm sóng di động Indoor/Outdoor. Sử dụng phần mềm phục vụ đo kiểm và phân tích kết quả đo (Tempocket, TEMS Investigation, TEMS Discovery,Gazelle...).
Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 đến 35, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, làm việc và gắn bó lâu dài. Biết sử dụng cơ bản phần mềm Autocad, IBwave, Tempocket, TEMS Investigation, TEMS Discovery , Atoll, Gazelle .... Sử dụng tốt, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có kiến thức cơ bản về vô tuyến, truyền dẫn. Tốt nghiệp các chuyên ngành : Điện tử - Viễn thông, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin.
Độ tuổi từ 22 đến 35, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, làm việc và gắn bó lâu dài.
Biết sử dụng cơ bản phần mềm Autocad, IBwave, Tempocket, TEMS Investigation, TEMS Discovery , Atoll, Gazelle ....
Sử dụng tốt, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kiến thức cơ bản về vô tuyến, truyền dẫn.
Tốt nghiệp các chuyên ngành : Điện tử - Viễn thông, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin.

Tại SPN Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET: Từ 7.7 – 20 triệu (Deal lương theo năng lực) Chế độ nghỉ mát: 1 lần/năm; khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động, thưởng SXKD hàng tháng. Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.
Lương NET: Từ 7.7 – 20 triệu (Deal lương theo năng lực)
Chế độ nghỉ mát: 1 lần/năm; khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động, thưởng SXKD hàng tháng.
Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPN Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SPN Telecom

SPN Telecom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-7-7-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job240752
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Việt Bách làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Việt Bách
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học An Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học An Phát Pro Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Eurowindow Holding
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NDC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUADS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH QUADS VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THẾ GIỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THẾ GIỚI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH FAST AND CLEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FAST AND CLEAN VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH ACE C&t
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GUMSUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GUMSUNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Venesa
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 600 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm