Tuyển Nhân viên kỹ thuật SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đo kiểm, xây dựng mô hình truyền sóng cho mạng thông tin di động. Đo kiểm phân tích đánh giá, đưa ra các giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng mạng di động 2G, 3G, 4G, 5G. Quy hoạch, thiết kế , mô phỏng lên dự toán, làm việc với khách hàng cho hệ thống mạng di động Indoor/ Outdoor, hệ thống camera giám sát, hệ thống internet truyền hình... Sử dụng thiết bị đo (điện thoại, laptop, scanner,...) để thiết lập các bài đo theo yêu cầu. Biết và thao tác thực hiện đo kiểm sóng di động Indoor/Outdoor. Sử dụng phần mềm phục vụ đo kiểm và phân tích kết quả đo (Tempocket, TEMS Investigation, TEMS Discovery,Gazelle...). Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 đến 35, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, làm việc và gắn bó lâu dài. Biết sử dụng cơ bản phần mềm Autocad, IBwave, Tempocket, TEMS Investigation, TEMS Discovery , Atoll, Gazelle .... Sử dụng tốt, thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có kiến thức cơ bản về vô tuyến, truyền dẫn. Tốt nghiệp các chuyên ngành : Điện tử - Viễn thông, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin.

Tại SPN Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET: Từ 7.7 – 20 triệu (Deal lương theo năng lực) Chế độ nghỉ mát: 1 lần/năm; khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động, thưởng SXKD hàng tháng. Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPN Telecom

