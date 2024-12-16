Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty CP Vinhomes Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Vinhomes Vũ Yên, Thủy Nguyên ...và 1 địa điểm khác, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện việc giám sát và nghiệm thu các công tác thi công hạ tầng đơn giản như: dọn mặt bằng, đào hồ, đào mương thoát nước, đắp đê chắn, đào cống, lắp đặt ống cống thoát nước, nghiệm thu các lớp cát, base đường giao thông, xây kè đá, bơm cát san lấp mặt bằng, xây hàng rào, hố ga .... phụ giúp cho Chuyên viên Giám sát Kỹ thuật (hạ tầng) theo phân công của Ban QLXD.
- Báo cáo ngay cho phụ trách Bộ phận khi phát hiện các bất cập của thiết kế.
- Lập Biên bản các vi phạm của Nhà thầu và chuyển Lãnh đạo Ban QLXD để xử lý.
- Ghi chép Nhật ký Giám sát đầy đủ theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc
- Trên 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực giám sát thi công các công trình: nhà ở, biệt thự, tòa nhà, công trình dân dụng, công nghiệp, v..v
- Hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn chất lượng công trình xây dựng
- Hiểu biết cơ bản về các quy định ATLĐ, PCCC
- Hiểu biết cơ bản về theo dõi tiến độ trong thi công công trình xây dựng
- Khả năng tiếp nhận và thực hiện trong phạm vi công việc được giao
- Hiểu biết cơ bản về theo dõi tiến độ trong thi công công trình xây dựng
- Khả năng phát hiện các sai khác về tiến độ trong triển khai thực hiện

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh
- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến
- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

