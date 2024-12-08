Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: P805 Tòa IPH, Số 241 Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Làm việc toàn thời gian.
- Thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống màn hình quảng cáo tại các Trường Đại học; các cửa hàng Coffee Shop, Milk Tea, Fastfood; các cửa hàng Beauty Hair Salon; Chung cư căn hộ trên Toàn quốc.
- Tiến hành làm nội dung quảng cáo và thay đổi nội dung quảng cáo hàng tuần trên các màn hình quảng cáo tại các khu vực được phân công.
- Thực hiện việc chụp ảnh và báo cáo nghiệm thu sau khi đã triển khai.
- Bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, nâng cấp các Hệ thống quảng cáo được giao phụ trách.
- Thực hiện việc báo cáo Tuần theo yều cầu quản lý trực tiếp.
- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi: 2000 – 1997 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên, không quá gầy
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học. Các ứng viên là bộ đội xuất ngũ sẽ là một lợi thế.
- Có kỹ năng cơ bản về Điện và Khoan lắp là yêu cầu bắt buộc.
- Có Máy tính PC/ Laptop và thành thạo kỹ năng Word, Excel, Power Point.
- Có phương tiện di chuyển : xe máy
- Có khả năng làm việc, thi công các hạng mục Quảng cáo vào buổi tối hoặc sau 12h đêm.
- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó, làm việc dưới áp lực cao, đặc biệt phải có tính kỷ luật cao và trung thực.
- Có tinh thần phấn đấu, cầu tiến và hợp tác với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ : 11.000.000 đồng + Lương hiệu quả hàng tháng + Thưởng KPI cuối năm.
- Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng.
- Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia các hoạt động truyền thống hàng tháng của Công ty như: Xem phim hàng tháng, Running day,..
- Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước.
- Được xét tăng lương 1 lần/năm.
- Chế độ lương tháng 13.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động..
- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 08:30 – 18:00 (Nghỉ trưa 12:00 – 13:30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P Bến Nghế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

