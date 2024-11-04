Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai

Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet

Tham gia hỗ trợ khảo sát lên phương án thiết kế cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT

3 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng

Có khả năng đi công tác tỉnh.

Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Thưởng dịp Lễ, Tết, Cuối năm và Thưởng tháng 13 theo quy định hiện hành của Công ty tuỳ từng thời điểm.

Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm theo điều kiện tổ chức hiện hành của Công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

