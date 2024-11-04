Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai
Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet
Tham gia hỗ trợ khảo sát lên phương án thiết kế cho khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT
3 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng
Có khả năng đi công tác tỉnh.
Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và Nhà nước.
Thưởng dịp Lễ, Tết, Cuối năm và Thưởng tháng 13 theo quy định hiện hành của Công ty tuỳ từng thời điểm.
Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm theo điều kiện tổ chức hiện hành của Công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
