Tuyển Nhân viên kỹ thuật SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Triển khai lắp đặt mạng internet, truyền hình tại các chung cư.

- Xử lý sự cố trong toà nhà chung cư.

- Củng cố hạ tầng trục kỹ thuật, phòng máy định kỳ để giảm thiểu sự cố.

- Làm việc với Ban Quản lý, Ban Quản trị tòa nhà, Khách hàng và đối tác trong quá trình thực hiện công việc.

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng và BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 22 đến 35, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản và định hướng lâu dài.

- Sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự, chăm chỉ, chủ động trong công việc.

- Biết sơ bộ về viễn thông, đọc hiểu bản vẽ, không sợ độ cao, biết hàn cáp quang, biết bấm đầu Fast conecter và sử dụng tốt các loại thiết bị, máy đo, máy hàn phục vụ cho công việc...

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: Từ 7 đến 11 triệu NET (Deal lương theo năng lực) + 900k phụ cấp công việc

- Thưởng SXKD hàng tháng từ 300.000đ – 500.000.000đ – 700.000đ.

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm.

- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

