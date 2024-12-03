Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECO SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Tiếp nhận và giải quyết các thông tin, thắc mắc cơ bản của khách hàng qua hotline kỹ thuật.

Thực hiện khảo sát địa điểm khách hàng để lên phương án sử dụng các dòng sản phẩm/dịch vụ Công ty.

Lắp đặt và triển khai dịch vụ/sản phẩm tại nơi khách hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Quản lý giao nhận và hàng hoá tại kho, đảm bảo đúng số lượng thực tế.

Thực hiện các công việc kỹ thuật tại văn phòng.

Báo cáo công việc định kỳ.

Các công việc liên quan khác khi được yêu cầu.

Nam, tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm dịch vụ, khả năng giao tiếp tốt với đối tác khách hàng.

Có kinh nghiệm kỹ thuật liên quan đến máy móc thiết bị hoặc giám sát công trình xây dựng/dự án.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm; khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Biết giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.

Thu nhập up to 15 triệu/tháng.

Lương thưởng, xét chế độ tăng lương theo chính sách Công ty.

Môi trường làm việc năng động, linh hoạt và cởi mở.

Khuyến khích tinh thần chủ động trong công việc, quản lý công việc dựa trên kết quả đạt được cuối ngày.

