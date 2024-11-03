Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP EUSTEEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP EUSTEEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty CP EUSTEEL
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty CP EUSTEEL

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP EUSTEEL

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa T3 Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng bóc tách bản vẽ, đề xuất khối lượng vật tư.
- Lên bản vẽ shop phối hợp kiểm soát khối lượng vật tư theo dự án.
- Theo dõi tiến độ sản xuất- phối hợp giao nhận vật tư thiết bị.
- Chi tiết công việc được trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Cơ khí chế tạo, cơ điện tử , Nhiệt lạnh - HVAC....các trường khối kỹ thuật... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường). Sử dụng autocad, tin học văn phòng (Revit.. ưu tiên) Khả năng tự tìm hiểm tài liệu. Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Cơ khí chế tạo, cơ điện tử , Nhiệt lạnh - HVAC....các trường khối kỹ thuật...
Cơ khí chế tạo, cơ điện tử , Nhiệt lạnh - HVAC
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường).
Sử dụng autocad, tin học văn phòng (Revit.. ưu tiên)
Khả năng tự tìm hiểm tài liệu. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty CP EUSTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 2 chiều thứ 7 linh hoạt Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao nghiệp vụ BHXH theo luật lao động, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động Phúc lợi lương thực, thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm
Nghỉ 2 chiều thứ 7 linh hoạt
Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc
Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao nghiệp vụ
BHXH theo luật lao động, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động
Phúc lợi lương thực, thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP EUSTEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP EUSTEEL

Công ty CP EUSTEEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A202 BT2B Khu đô thị Mễ trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

