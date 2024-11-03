Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP EUSTEEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa T3 Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng bóc tách bản vẽ, đề xuất khối lượng vật tư.

- Lên bản vẽ shop phối hợp kiểm soát khối lượng vật tư theo dự án.

- Theo dõi tiến độ sản xuất- phối hợp giao nhận vật tư thiết bị.

- Chi tiết công việc được trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Cơ khí chế tạo, cơ điện tử , Nhiệt lạnh - HVAC....các trường khối kỹ thuật... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường). Sử dụng autocad, tin học văn phòng (Revit.. ưu tiên) Khả năng tự tìm hiểm tài liệu. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Cơ khí chế tạo, cơ điện tử , Nhiệt lạnh - HVAC....các trường khối kỹ thuật...

Cơ khí chế tạo, cơ điện tử , Nhiệt lạnh - HVAC

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường).

Sử dụng autocad, tin học văn phòng (Revit.. ưu tiên)

Khả năng tự tìm hiểm tài liệu. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty CP EUSTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 2 chiều thứ 7 linh hoạt Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao nghiệp vụ BHXH theo luật lao động, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động Phúc lợi lương thực, thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm

Nghỉ 2 chiều thứ 7 linh hoạt

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc

Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao nghiệp vụ

BHXH theo luật lao động, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động

Phúc lợi lương thực, thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP EUSTEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin