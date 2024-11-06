Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: số 4 đường số 8, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Kiểm tra sửa chữa, thay linh kiện ghế massa cho khách

- Bảo dưỡng ghế cho khách: vệ sinh ghế, xịt dưỡng da, kiểm tra hoạt động ghế....

- Tiếp nhận đơn bảo hành, bảo dưỡng từ Trưởng nhóm kỹ thuật

-Xử lý các đơn tại khu vực Phan Thiết và các tỉnh lân cận.

-Đối với khu vực TPHCM thì xử lý tại TPHCM và hỗ trợ các tỉnh

- Thời gian làm việc linh động.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm bảo hành sửa chữa ghế massa kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Ưu tiên người chịu khó đi lại thường xuyên.

- Có khả năng sắp xếp công việc tốt, làm việc độc lập.

- Giao tiếp tốt, nói năng hoạt bát, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập bình quân từ 9tr -14tr/tháng

- Hỗ trợ tiền chi phí đi lại ở tỉnh áp dụng tính theo km (1,500đ/km)

- Hoa hồng bảo dưỡng : 80k/đơn dưới 30km; 100k/đơn trên 30km.

-Hoa hồng bảo hành/sửa chữa: dưới 30km : 130k/đơn và trên 30km: 180k/đơn

-Được phụ cấp tiền sim + phụ cấp hao mòn xe (nếu đi trên 1000km)

-Được đóng BHXH đầy đủ

-Teambuilding, party hằng năm

-Các chế độ khác: Sinh nhật, Lễ, Tết.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE

