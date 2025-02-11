Tuyển Nhân viên kỹ thuật Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Dorco Vina Co., Ltd
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
• Quản lý máy móc chính và thiết bị phụ trợ.
• Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa máy chính, phụ trợ, cải tiến máy móc và tỷ lệ sai hỏng thiết bị.
• Quản lý việc đặt vật tư, tồn kho, kiểm kê và chi phí theo yêu cầu từ cấp trên.
• Sử dụng kỹ năng văn phòng để thực hiện các báo cáo và quản lý số liệu liên quan đến kỹ thuật.
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ sản xuất.
• Thực hiện các dự án cải tiến quy trình sản xuất.
• Theo dõi tình trạng của máy móc và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
• Có kiến thức về quản lý vật tư và tồn kho.
• Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel.
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và thời gian linh hoạt.
Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dorco Vina Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
