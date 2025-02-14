Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Thanh Lương 11, Phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Lĩnh vực: Chấn thương chỉnh hình (Kết hợp xương, thay khớp)

Khu vực miền Bắc (Hà Nội): số lượng 01 người.

Khu vực miền Trung (Đà Nẵng): số lượng 01 người

Hỗ trợ kỹ thuật cho các Bác sĩ trong từng ca mổ.

Lưu trữ, bảo quản, sử dụng các Trang thiết bị của Công ty.

Thực hiện các chuyến công tác theo nhu cầu của Công ty.

Các công việc khác có liên quan đến nhãn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tỉ mỉ, cẩn thận, tận tâm.

Có khả năng di chuyển linh hoạt.

Chu đáo, biết cách chăm sóc khách hàng.

Có ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm về kỹ thuật xương khớp.

Tuổi từ 25-40 tuổi.

Giới tính: Nam.

Có những đam mê, kiến thức mở rộng ngoài lĩnh vực bán hàng.

Quyền Lợi

Mức lương: 14-16tr, được xem xét tăng mỗi năm.

Thưởng theo từng ca mổ, lương tháng 13, Tết âm lịch và các ngày lễ khác.

Được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Công ty tổ chức.

Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.

Được tham gia các chương trình, sự kiện lớn, du lịch hằng năm của Công ty.

Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ bảo hiểm sức khỏe khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

