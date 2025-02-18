Tuyển Nhân viên kỹ thuật Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Pegasus Investment and Consultancy JSC
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Pegasus Investment and Consultancy JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo sự phân công của Trưởng khoa liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn và làm bánh cho các bậc học.
• Hỗ trợ Trưởng khoa phát triển các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của sinh viên và khách hàng tại doanh nghiệp.
• Chuẩn bị nguyên liệu thực hành ước tính cho các lớp học liên quan và kiểm soát chi phí trong phạm vi ngân sách đã được duyệt.
• Phối hợp với phòng đào tạo và sinh viên trong việc theo dõi và quản lý sinh viên tại đơn vị thực tập.
• Tham gia các hoạt động tư vấn tuyến sinh và các hoạt động khác của nhà trường khi có yêu cầu.
• Thực hiện một số nhiệm vụ đào tạo, hành chính và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, du lịch.... ( ưu tiên các ngành dịch vụ ăn uống, quản trị nhà hàng, khách sạn và các ngành học khác tương đương).
2. Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng chế biến món ăn như sau:

Tại Pegasus Investment and Consultancy JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegasus Investment and Consultancy JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phu My An New Urban Area, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

