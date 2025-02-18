Tuyển Nhân viên kỹ thuật Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo sự phân công của Trưởng khoa liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn và làm bánh cho các bậc học.

• Hỗ trợ Trưởng khoa phát triển các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của sinh viên và khách hàng tại doanh nghiệp.

• Chuẩn bị nguyên liệu thực hành ước tính cho các lớp học liên quan và kiểm soát chi phí trong phạm vi ngân sách đã được duyệt.

• Phối hợp với phòng đào tạo và sinh viên trong việc theo dõi và quản lý sinh viên tại đơn vị thực tập.

• Tham gia các hoạt động tư vấn tuyến sinh và các hoạt động khác của nhà trường khi có yêu cầu.

• Thực hiện một số nhiệm vụ đào tạo, hành chính và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa.