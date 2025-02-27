Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 31 Triệu

Nội dung công việc :

• Sau khi thực tập tại Đà Nẵng 03 tháng thì sẽ bắt đầu đợt thực tập và làm việc tại Nhật Bản;

• Nội dung thực tập là về nghiệp vụ IT và học tiếng Nhật;

• Chi phí vé máy bay đi Nhật sẽ do công ty đảm nhiệm;

• Phí xin Visa thì sau khi trở thành nhân viên chính thức thì công ty sẽ hoàn trả khoản phí này;

• Trong lúc làm việc tại Nhật thì sẽ được công ty chuẩn bị 1 nơi ở riêng (one room).

Các điểm lợi :

• Trong 03 tháng khi thực tập tại Đà Nẵng sẽ vừa được nhận lương là 8 triệu cũng như được tiếp cận nghiệp vụ chuyên môn IT cũng như được học tiếng Nhật;

• Từ tháng thứ 4 trong trường hợp làm việc tại Nhật thì được hưởng tổng lương là 220.000 yên (sau khi trừ thuế thì phần thu về tay khoảng 180.000 yên);

• Trong trường hợp vượt lên trên kế hoạch doanh thu thì sẽ được dự cấp Bonus;

• Hàng năm sẽ có 10 ngày nghỉ phép được hưởng lương;

(Theo luật pháp Nhật thì làm việc trên nữa năm, mà trường hợp tỉ lệ đi làm trên 80% thì ở năm thứ 1 sẽ được cấp 10 ngày nghỉ phép năm)

• Thông qua nghiệp vụ IT tại Nhật thì sẽ nâng cao hơn nữa chuyên môn về IT cũng như khả năng ngoại ngữ tiếng Nhật;

• Sau 3 năm dự định sẽ thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam (dự định đặt văn phòng tại HCM hoặc Đà Nẵng).