Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 31 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK
- Đà Nẵng: Lô E, đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 31 Triệu
Nội dung công việc :
• Sau khi thực tập tại Đà Nẵng 03 tháng thì sẽ bắt đầu đợt thực tập và làm việc tại Nhật Bản;
• Nội dung thực tập là về nghiệp vụ IT và học tiếng Nhật;
• Chi phí vé máy bay đi Nhật sẽ do công ty đảm nhiệm;
• Phí xin Visa thì sau khi trở thành nhân viên chính thức thì công ty sẽ hoàn trả khoản phí này;
• Trong lúc làm việc tại Nhật thì sẽ được công ty chuẩn bị 1 nơi ở riêng (one room).
Các điểm lợi :
• Trong 03 tháng khi thực tập tại Đà Nẵng sẽ vừa được nhận lương là 8 triệu cũng như được tiếp cận nghiệp vụ chuyên môn IT cũng như được học tiếng Nhật;
• Từ tháng thứ 4 trong trường hợp làm việc tại Nhật thì được hưởng tổng lương là 220.000 yên (sau khi trừ thuế thì phần thu về tay khoảng 180.000 yên);
• Trong trường hợp vượt lên trên kế hoạch doanh thu thì sẽ được dự cấp Bonus;
• Hàng năm sẽ có 10 ngày nghỉ phép được hưởng lương;
(Theo luật pháp Nhật thì làm việc trên nữa năm, mà trường hợp tỉ lệ đi làm trên 80% thì ở năm thứ 1 sẽ được cấp 10 ngày nghỉ phép năm)
• Thông qua nghiệp vụ IT tại Nhật thì sẽ nâng cao hơn nữa chuyên môn về IT cũng như khả năng ngoại ngữ tiếng Nhật;
• Sau 3 năm dự định sẽ thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam (dự định đặt văn phòng tại HCM hoặc Đà Nẵng).
