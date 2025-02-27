Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 31 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 31 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

Mức lương
8 - 31 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô E, đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 31 Triệu

Nội dung công việc :
• Sau khi thực tập tại Đà Nẵng 03 tháng thì sẽ bắt đầu đợt thực tập và làm việc tại Nhật Bản;
• Nội dung thực tập là về nghiệp vụ IT và học tiếng Nhật;
• Chi phí vé máy bay đi Nhật sẽ do công ty đảm nhiệm;
• Phí xin Visa thì sau khi trở thành nhân viên chính thức thì công ty sẽ hoàn trả khoản phí này;
• Trong lúc làm việc tại Nhật thì sẽ được công ty chuẩn bị 1 nơi ở riêng (one room).
Các điểm lợi :
• Trong 03 tháng khi thực tập tại Đà Nẵng sẽ vừa được nhận lương là 8 triệu cũng như được tiếp cận nghiệp vụ chuyên môn IT cũng như được học tiếng Nhật;
• Từ tháng thứ 4 trong trường hợp làm việc tại Nhật thì được hưởng tổng lương là 220.000 yên (sau khi trừ thuế thì phần thu về tay khoảng 180.000 yên);
• Trong trường hợp vượt lên trên kế hoạch doanh thu thì sẽ được dự cấp Bonus;
• Hàng năm sẽ có 10 ngày nghỉ phép được hưởng lương;
(Theo luật pháp Nhật thì làm việc trên nữa năm, mà trường hợp tỉ lệ đi làm trên 80% thì ở năm thứ 1 sẽ được cấp 10 ngày nghỉ phép năm)
• Thông qua nghiệp vụ IT tại Nhật thì sẽ nâng cao hơn nữa chuyên môn về IT cũng như khả năng ngoại ngữ tiếng Nhật;
• Sau 3 năm dự định sẽ thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam (dự định đặt văn phòng tại HCM hoặc Đà Nẵng).

Với Mức Lương 8 - 31 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Nhàn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-8tr-31tr-thang-tai-da-nang-job324584
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Còn 17 ngày để ứng tuyển Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY NOVAR làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY NOVAR
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty TNHH Hoàng Minh Group
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT AN SINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT AN SINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kỹ Thuật Space làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Space
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Vietnam Booking làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Vietnam Booking
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN TOÀN TỰ ĐỘNG HATSUTA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN TOÀN TỰ ĐỘNG HATSUTA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Rubbersoul VietNam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty TNHH Rubbersoul VietNam
5.5 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN SAFCAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN SAFCAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 500 USD CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT
350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Pegasus Investment and Consultancy JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 31 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Trung Son Tsse Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Son Tsse Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ HAPOLLO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ HAPOLLO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT AN SINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT AN SINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAGITEK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAGITEK
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN KỸ THUẬT ADEN (VIỆT NAM) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN KỸ THUẬT ADEN (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Thành Quân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Thành Quân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NEWTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NEWTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm