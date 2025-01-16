Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thi công - lắp đặt thang máy, thang cuốn.
• Bảo trì - bảo dưỡng thang máy, thang cuốn.
• Sửa chữa - thay thế vật tư thang máy, thang cuốn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Cao đẳng, Trung cấp. Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về điện, điện tử.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực bảo trì và thi công lắp đặt phần điện thang máy > 1 năm trở lên.
• Nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập sau tập sự khoảng: 8.000.000 - 10.000.000 đ/ tháng;
• Được đề xuất mức lương nếu có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thang máy;
• Được làm việc trong môi trường đảm bảo An Toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc chuyên môn;
• Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty;
• Thưởng cuối năm và các phúc lợi Lễ, Tết, nghỉ mát...theo chế độ của Công ty;
• Được nâng bậc lương theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 618 Ông Ích Khiêm - Phường Nam Dương - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

