Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thi công - lắp đặt thang máy, thang cuốn.

• Bảo trì - bảo dưỡng thang máy, thang cuốn.

• Sửa chữa - thay thế vật tư thang máy, thang cuốn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Cao đẳng, Trung cấp. Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về điện, điện tử.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực bảo trì và thi công lắp đặt phần điện thang máy > 1 năm trở lên.

• Nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập sau tập sự khoảng: 8.000.000 - 10.000.000 đ/ tháng;

• Được đề xuất mức lương nếu có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thang máy;

• Được làm việc trong môi trường đảm bảo An Toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc chuyên môn;

• Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động và quy định của công ty;

• Thưởng cuối năm và các phúc lợi Lễ, Tết, nghỉ mát...theo chế độ của Công ty;

• Được nâng bậc lương theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HME

