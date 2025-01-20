Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 273 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Tư vấn, chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng của công ty/cá nhân đảm bảo doanh số kế hoạch đề ra

Lập bản vẽ, tư vấn giải pháp thiết kế, bóc tách khối lượng, lập dự toán các hạng mục HVAC

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

Theo dõi tiến độ thi công các dự án, xử lý kịp thời phát sinh

Thanh quyết toán, thu hồi công nợ đúng tiến độ

Cập nhật thông tin dữ liệu kịp thời trên phần mềm

Xây dựng và đề xuất các chương trình bán hàng, chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, dịch vụ

Báo cáo, liên lạc kịp thời với các bộ phận liên quan, và cấp trên để xử lý các vấn đề phát sinh

Xây dựng kế hoạch bán hàng và cung cấp dịch vụ chi tiết để hoàn thành chỉ tiêu cá nhân theo kế hoạch

Theo dõi tổng hợp các dữ liệu đánh giá chất lượng thiết kế để phân tích, xây dựng cải thiện thường xuyên

Báo cáo theo yêu cầu (định kỳ và phát sinh)

Lưu trữ tài liệu, hồ sơ đúng quy định

Có thái độ trung thực, chủ động, cầu tiến và tính cam kết

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, điện lạnh liên quan

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc về ngành kỹ thuật, liên quan đến nhiệt lạnh, điều hòa không khí, có kinh nghiệm về kinh doanh là một lợi thế

Thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật Auto CAD,...

Thành thạo word, excel,...

Có tố chất hướng đến khách hàng và đam mê kinh doanh

Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Làm việc fulltime theo quy định công ty: từ T2->T6, sáng từ 08h00 - 12h00, chiều từ 01h00 - 05h00, thứ 7 làm việc online tại nhà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-15tr/tháng, + hoa hồng, tổng thu nhập 20-35tr/tháng

Được cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Đóng bảo hiểm, nghỉ lễ, du lịch hằng năm, các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty

Tính chủ động cao: được quyền đề xuất thay đổi trong quy trình làm việc, đề xuất các vấn đề liên quan

