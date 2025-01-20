Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 273 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn, chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng của công ty/cá nhân đảm bảo doanh số kế hoạch đề ra
Lập bản vẽ, tư vấn giải pháp thiết kế, bóc tách khối lượng, lập dự toán các hạng mục HVAC
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Theo dõi tiến độ thi công các dự án, xử lý kịp thời phát sinh
Thanh quyết toán, thu hồi công nợ đúng tiến độ
Cập nhật thông tin dữ liệu kịp thời trên phần mềm
Xây dựng và đề xuất các chương trình bán hàng, chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, dịch vụ
Báo cáo, liên lạc kịp thời với các bộ phận liên quan, và cấp trên để xử lý các vấn đề phát sinh
Xây dựng kế hoạch bán hàng và cung cấp dịch vụ chi tiết để hoàn thành chỉ tiêu cá nhân theo kế hoạch
Theo dõi tổng hợp các dữ liệu đánh giá chất lượng thiết kế để phân tích, xây dựng cải thiện thường xuyên
Báo cáo theo yêu cầu (định kỳ và phát sinh)
Lưu trữ tài liệu, hồ sơ đúng quy định

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thái độ trung thực, chủ động, cầu tiến và tính cam kết
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, điện lạnh liên quan
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc về ngành kỹ thuật, liên quan đến nhiệt lạnh, điều hòa không khí, có kinh nghiệm về kinh doanh là một lợi thế
Thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật Auto CAD,...
Thành thạo word, excel,...
Có tố chất hướng đến khách hàng và đam mê kinh doanh
Có laptop cá nhân phục vụ công việc
Làm việc fulltime theo quy định công ty: từ T2->T6, sáng từ 08h00 - 12h00, chiều từ 01h00 - 05h00, thứ 7 làm việc online tại nhà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-15tr/tháng, + hoa hồng, tổng thu nhập 20-35tr/tháng
Được cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Đóng bảo hiểm, nghỉ lễ, du lịch hằng năm, các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty
Tính chủ động cao: được quyền đề xuất thay đổi trong quy trình làm việc, đề xuất các vấn đề liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

