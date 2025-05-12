Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAGITEK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Lắp đặt và cài đặt hệ thống camera giám sát.

Thi công, sửa chữa các sự cố mạng nội bộ, hệ thống wifi.

Triển khai hệ thống điện nhẹ (âm thanh, báo cháy, chuông cửa, điều khiển thông minh, v.v.).

Hỗ trợ lắp đặt và bảo trì các thiết bị điện thông minh, nhà thông minh.

Các công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 22 – 35, sức khỏe tốt.

Có kinh nghiệm trong các công việc liên quan đến camera, mạng, điện nhẹ là một lợi thế.

Trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên biết chạy dây, đấu nối thiết bị, biết sử dụng dụng cụ kỹ thuật cơ bản.

Có thể đi công trình (nội thành hoặc tỉnh lẻ – có hỗ trợ chi phí).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAGITEK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 7 – 12 triệu hoặc cao hơn tùy tay nghề).

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo nâng cao tay nghề trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAGITEK

