Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT
Mức lương
350 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 204 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 350 - 500 USD
- Am hiểu hoặc có kiến thức cơ bản về về cơ khí, phương tiện vận tải, cách vận hành
máy móc để làm công việc hiện trường.
- Giám sát việc thi công lắp đặt, tháo dỡ, nâng hạ và vận chuyển máy biến áp, thiết bị siêu trường, siêu trọng.
- Theo dõi kế hoạch và tiến trình giao nhận hàng hóa, đại diện công ty làm việc với
các trạm công trình, giám sát thầu phụ tại công trình.
- Các công việc .khác theo sự phân công của công ty.
Với Mức Lương 350 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu hoặc có kiến thức cơ bản về về cơ khí, phương tiện vận tải, cách vận hành
máy móc để làm công việc hiện trường.
- Kỹ sư chuyên ngành Vận tải/ Điện.
- Kinh nghiệm 02 năm trở lên;
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm auto card, lập bản vẽ.
máy móc để làm công việc hiện trường.
- Kỹ sư chuyên ngành Vận tải/ Điện.
- Kinh nghiệm 02 năm trở lên;
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm auto card, lập bản vẽ.
Tại CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI