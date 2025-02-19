Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 500 USD

- Am hiểu hoặc có kiến thức cơ bản về về cơ khí, phương tiện vận tải, cách vận hành

máy móc để làm công việc hiện trường.

- Giám sát việc thi công lắp đặt, tháo dỡ, nâng hạ và vận chuyển máy biến áp, thiết bị siêu trường, siêu trọng.

- Theo dõi kế hoạch và tiến trình giao nhận hàng hóa, đại diện công ty làm việc với

các trạm công trình, giám sát thầu phụ tại công trình.

- Các công việc .khác theo sự phân công của công ty.