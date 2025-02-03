Tuyển Nhân viên kỹ thuật TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Hảo
- Liêu Xá
- Yên Mỹ
- Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát sản xuất.
Chỉnh công nghệ trên các máy sản xuất
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Làm việc theo ca, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học, Công nghệ Hóa học hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhựa
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca.
Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhựa
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca.
Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI