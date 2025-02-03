Tuyển Nhân viên kỹ thuật TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Hảo - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Giám sát sản xuất.

Chỉnh công nghệ trên các máy sản xuất

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Làm việc theo ca, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học, Công nghệ Hóa học hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhựa

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca.

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

