Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thiết bị
• Thiết kế, lắp đặt và đưa vào vận hành các sản phẩm kỹ thuật
• Khắc phục sự cố kỹ thuật trong quá trình làm việc
• Đưa ra các ý tưởng cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật
• Có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trở lên
• Khả năng đọc hiểu, giao tiếp Tiếng Anh tốt (>500 TOEIC)
III. PHÚC LỢI
• Lương theo thỏa thuận
• Thưởng lên tới 2-3 tháng lương/năm
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
