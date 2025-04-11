Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SG PRECISION làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường 206, khu E, KCN Phố nối A, xã Đình Dù, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành máy đột dập cơ khí chính xác theo đúng quy trình kỹ thuật

Cài đặt, thiết lập máy móc để sản phẩm đạt chất lượng và yêu cầu

Giao/nhận, kiểm soát nguyên vật liệu sử dụng phù hợp

Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng khuôn đột dập cơ khí chính xác

Kiểm soát chất lượng sản phẩm, khắc phục, xử lý sự cố liên quan

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi 22-32

Tốt nghiệp từ trung cấp, ưu tiên ngành cơ khí, tự động hoá, cơ điện tử.

Chấp nhận đào tạo các ứng viên mới ra trường

Yêu cầu tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Ứng viên làm việc theo 3 ca, ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH SG PRECISION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Từ 8-12 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và trình độ ứng viên)

Được hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH,BHTN, phép năm, … theo quy định của Luật lao động

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, tự động hóa cao, được đào tạo hướng dẫn đến khi làm được việc;

Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13, thưởng kinh doanh, hỗ trợ đời sống cho NLĐ,

Tài trợ 100% chi phí du lịch hàng năm; tặng quà các dịp lễ lớn…; Hỗ trợ ăn ca, phòng nghỉ giải lao.

