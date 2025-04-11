Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SG PRECISION làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SG PRECISION
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SG PRECISION

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường 206, khu E, KCN Phố nối A, xã Đình Dù, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành máy đột dập cơ khí chính xác theo đúng quy trình kỹ thuật
Cài đặt, thiết lập máy móc để sản phẩm đạt chất lượng và yêu cầu
Giao/nhận, kiểm soát nguyên vật liệu sử dụng phù hợp
Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng khuôn đột dập cơ khí chính xác
Kiểm soát chất lượng sản phẩm, khắc phục, xử lý sự cố liên quan

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi 22-32
Tốt nghiệp từ trung cấp, ưu tiên ngành cơ khí, tự động hoá, cơ điện tử.
Chấp nhận đào tạo các ứng viên mới ra trường
Yêu cầu tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Ứng viên làm việc theo 3 ca, ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH SG PRECISION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Từ 8-12 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và trình độ ứng viên)
Được hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH,BHTN, phép năm, … theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, tự động hóa cao, được đào tạo hướng dẫn đến khi làm được việc;
Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13, thưởng kinh doanh, hỗ trợ đời sống cho NLĐ,
Tài trợ 100% chi phí du lịch hàng năm; tặng quà các dịp lễ lớn…; Hỗ trợ ăn ca, phòng nghỉ giải lao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SG PRECISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường 206, Khu E, KCN Phố Nối A, Xã Đình Dù, H.Văn Lâm, T.Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

