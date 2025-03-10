Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc

• Phụ trách công việc thiết kế bằng AutoCAD 2D.

• Tiếp nhận các tài liệu, thông số kỹ thuật, yêu cầu của cấp trên/khách hàng.

• Vẽ 1 bản vẽ hoàn chỉnh từ các thông tin tổng hợp được.

• Thiết kế bản vẽ tay, bản vẽ 2D.

• Chỉnh sửa theo yêu cầu của cấp trên/khách hàng, đảm bảo tiến độ, chất lượng bản vẽ mình phụ trách, xuất bản vẽ gia công.

• Bóc tách khối lượng và tính giá thành sản phẩm.

• Phối hợp với phòng sản xuất để lập mạng mục vật tư, vật liệu.

• Triển khai giám sát sản xuất sản phẩm mẫu.

• Quản lý sản xuất sản phẩm.

• Đảm bảo sản xuất theo đúng thông số và bản thiết kế.c gửi

• Theo dõi tiến độ và chất lượng sản phẩm, kịp thời gian giao hàng.

• Xử lý những vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất sản phẩm.

• Báo cáo chi tiết mỗi cuối ngày cho cấp trên.