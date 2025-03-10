Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng
- Hưng Yên: Km17, Quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc
• Phụ trách công việc thiết kế bằng AutoCAD 2D.
• Tiếp nhận các tài liệu, thông số kỹ thuật, yêu cầu của cấp trên/khách hàng.
• Vẽ 1 bản vẽ hoàn chỉnh từ các thông tin tổng hợp được.
• Thiết kế bản vẽ tay, bản vẽ 2D.
• Chỉnh sửa theo yêu cầu của cấp trên/khách hàng, đảm bảo tiến độ, chất lượng bản vẽ mình phụ trách, xuất bản vẽ gia công.
• Bóc tách khối lượng và tính giá thành sản phẩm.
• Phối hợp với phòng sản xuất để lập mạng mục vật tư, vật liệu.
• Triển khai giám sát sản xuất sản phẩm mẫu.
• Quản lý sản xuất sản phẩm.
• Đảm bảo sản xuất theo đúng thông số và bản thiết kế.c gửi
• Theo dõi tiến độ và chất lượng sản phẩm, kịp thời gian giao hàng.
• Xử lý những vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất sản phẩm.
• Báo cáo chi tiết mỗi cuối ngày cho cấp trên.
-Lương Thỏa thuận theo năng lực -Phép năm, thưởng lễ Tết, chuyên cần,... -Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật BHXH, BHYT, BHNT.....
