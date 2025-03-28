Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Tiến Linh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Tiến Linh
- Hưng Yên: Thôn Mễ Hạ
- Xã Yên Phú
- Huyện Yên Mỹ
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1 USD
TRÁCH NHIỆM
- Chịu trách nhiệm về Quy trình thực hiện công việc
Quy trình thực hiện công việc
- Nghiên cứu mẫu, tạo lập, bổ sung và kiểm tra bản vẽ
- Lập đơn giá
- Lên bản vẽ thiết kế mô tả sản phẩm
- Thử sản phẩm mới
- Tạo gá dưỡng để tăng hiệu quả và độ chính xác cho sản phẩm
NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Lập, theo dõi và bổ sung và đề xuất các bước trong quá trình thực hiện công việc:
- Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng.
- Theo dõi từng bước công việc của từng mã hàng để kịp thời điều chỉnh trong sản xuất. Thống nhất thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng.
- Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau khi các mã hàng được thực hiện.
- Tính thời gian cho từng công đoạn (theo bấm thời gian).
- Đề xuất điều chỉnh các công đoạn nếu thấy không hợp lý.
- Đề xuát điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân.
- Đề nghị loại bỏ thao tác thừa.
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Tiến Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Tiến Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
