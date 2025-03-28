Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Tiến Linh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 1 USD

TRÁCH NHIỆM

- Chịu trách nhiệm về Quy trình thực hiện công việc

Quy trình thực hiện công việc

- Nghiên cứu mẫu, tạo lập, bổ sung và kiểm tra bản vẽ

- Lập đơn giá

- Lên bản vẽ thiết kế mô tả sản phẩm

- Thử sản phẩm mới

- Tạo gá dưỡng để tăng hiệu quả và độ chính xác cho sản phẩm

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Lập, theo dõi và bổ sung và đề xuất các bước trong quá trình thực hiện công việc:

- Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng.

- Theo dõi từng bước công việc của từng mã hàng để kịp thời điều chỉnh trong sản xuất. Thống nhất thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng.

- Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau khi các mã hàng được thực hiện.

- Tính thời gian cho từng công đoạn (theo bấm thời gian).

- Đề xuất điều chỉnh các công đoạn nếu thấy không hợp lý.

- Đề xuát điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân.

- Đề nghị loại bỏ thao tác thừa.