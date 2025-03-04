Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Minh Quang, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Theo dõi vận hành , bảo trì ,bảo dưỡng các máy móc sản xuất trong nhà máy (máy in flexo, máy hàn cao tần,...)
- Chủ động tìm hiểu máy móc, phương án cái tiến để nâng cấp năng suất
- Đào tạo công nhân vận hành
- Thiết kế quy trình sản xuất vận hành theo đặc thù từng máy
- Sửa chữa khắc phục sự cố về mạng lưới điện trong nhà máy
- Thực hiện những công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính : Nam
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ điện, tự động hoá ( ưu tiên biết tiếng trung)
- Tư duy , nhạy bén, giải quyết công việt tốt
- Có sức khoẻ tốt, siêng năng , trung thực , nặng động.
- Kỹ năng làm việc đội nhóm, quản lý nhân sự.
- Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận. PC tiếng trung nếu có
- Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHXH, BHYT. bảo hiểm 24h
- Sau thử việc có 12 ngày phép/năm Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13
- Có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ
