Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Minh Quang, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Theo dõi vận hành , bảo trì ,bảo dưỡng các máy móc sản xuất trong nhà máy (máy in flexo, máy hàn cao tần,...)

- Chủ động tìm hiểu máy móc, phương án cái tiến để nâng cấp năng suất

- Đào tạo công nhân vận hành

- Thiết kế quy trình sản xuất vận hành theo đặc thù từng máy

- Sửa chữa khắc phục sự cố về mạng lưới điện trong nhà máy

- Thực hiện những công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ điện, tự động hoá ( ưu tiên biết tiếng trung)

- Tư duy , nhạy bén, giải quyết công việt tốt

- Có sức khoẻ tốt, siêng năng , trung thực , nặng động.

- Kỹ năng làm việc đội nhóm, quản lý nhân sự.

- Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận. PC tiếng trung nếu có

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHXH, BHYT. bảo hiểm 24h

- Sau thử việc có 12 ngày phép/năm Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13

- Có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin