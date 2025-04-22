Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nestle Vietnam Ltd. - Nhà máy Bông Sen, Phung Chi Kien, My Hao, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc bảo trì dự phòng theo kế hoạch bảo trì nhằm đảm bảo máy móc / thiết bị vận hành an toàn, tuân thủ môi trường, độ tin cậy để vận hành đạt hiệu quả cao nhất

- Sửa chữa, khắc phục, sửa chữa các sự cố kỹ thuật của máy móc / thiết bị để đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng đến hiệu quả của dây chuyền

- Tham gia thảo luận để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố kỹ thuật của máy móc / thiết bị, làm việc với giám sát viên để đề xuất các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh sự cố tái diễn và / hoặc giảm tác động

Yêu Cầu Công Việc

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, điện, tự động hoá hoặc các ngành liên quan…

- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn:

- Tiếng Anh đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, giao tiếp cơ bản

- Trình độ tin học: Tốt

- Có khả năng hiểu các hoạt động và chức năng cơ bản của thiết bị

- Khả năng khắc phục sự cố thiết bị và máy móc; có tư duy cải tiến

- Làm việc theo ca

Tại Nestlé Vietnam Limited Thì Được Hưởng Những Gì

