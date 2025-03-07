Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra các quy trình an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trong và ngoài khu vực nhà máy ấp/ Trại gà thịt

Hướng dẫn và giám sát kỹ thuật, công nhân thực hiện quy trình tại nhà máy ấp trứng/Trại gà thịt

Kiểm tra tình trạng trong nhà máy ấp/trại gà thịt thường xuyên

Trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề kỹ thuật tại trại

Thu thập thông tin, phân tích và báo cáo kịp thời các công việc có liên quan

Thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu năng suất do công ty đặt ra

Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến Thú y, chăn nuôi,....

Sẳn sàng ở lại trại

Làm việc tại:

Trại Gà thịt Đức Tuấn: Ấp 1, Phước Vinh, Châu Thành Tây Ninh

Trại gà Ấp Tân An: ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai.

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH (Gross), BHYT, BHTN

BH cho người thân (Đủ điều kiện năm làm việc tại CJ)

Khám sức khỏe định kỳ.

Lương tháng 13, Thưởng KPI (Theo kết quả kinh doanh)

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và quà tặng các ngày lễ trong năm.

Thưởng/quàcác ngày lễ/ngày thành lập tập đoàn

Trở thành thành viên CJ được hưởng các ưu đãi từ hệ thống CJ như: CGV, Tous les jours,....

Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

