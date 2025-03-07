Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
- Tây Ninh:
- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kiểm tra các quy trình an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trong và ngoài khu vực nhà máy ấp/ Trại gà thịt
Hướng dẫn và giám sát kỹ thuật, công nhân thực hiện quy trình tại nhà máy ấp trứng/Trại gà thịt
Kiểm tra tình trạng trong nhà máy ấp/trại gà thịt thường xuyên
Trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề kỹ thuật tại trại
Thu thập thông tin, phân tích và báo cáo kịp thời các công việc có liên quan
Thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu năng suất do công ty đặt ra
Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến Thú y, chăn nuôi,....
Sẳn sàng ở lại trại
Làm việc tại:
Trại Gà thịt Đức Tuấn: Ấp 1, Phước Vinh, Châu Thành Tây Ninh
Trại gà Ấp Tân An: ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai.
Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
BH cho người thân (Đủ điều kiện năm làm việc tại CJ)
Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13, Thưởng KPI (Theo kết quả kinh doanh)
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và quà tặng các ngày lễ trong năm.
Thưởng/quàcác ngày lễ/ngày thành lập tập đoàn
Trở thành thành viên CJ được hưởng các ưu đãi từ hệ thống CJ như: CGV, Tous les jours,....
Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI