Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Đến 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 27 - 29 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Tư vấn, bảo hành sữa chửa lỗi kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện quy trình thu hồi trong Trung tâm

Cung cấp các thông tin liên quan đến các chương trình, khuyễn mãi cho khách hàng

Kiểm soát, thực hiện thu chi đối với khách hàng đổi trả sản phẩm trực tiếp theo ngân quỹ của quầy CSKH

Kiểm soát hàng hóa trong quá trình thu hồi hàng hóa và nhập kho sản phẩm, chịu trách nhiệm về tình trạng sản phẩm thu hồi.

Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai và thực hiện các công việc có liên quan đến việc thực hiện các chương trình khuyến mại, kiểm soát quà tặng, tặng phẩm khách hàng.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan đến tiếp xúc khách hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chuyên Viên Kỹ Thuật.

TRÁCH NHIỆM KHÁC

Chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các ý tưởng, các kế hoạch, các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc chuyên môn

Thường xuyên chủ động cập nhật, trao dồi kiến thức, phát triển các kỹ năng chuyên môn nhằm sẵn sàng đáp ứng kịp thời cho yêu cầu công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kỹ thuật

Có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng

Có kỹ năng phán đoán, am hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống tốt

Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng

Sử dụng vi tính tốt, trình độ trung cấp trở lên.

Thái độ, hành vi: Nhiệt tình, tươi cười, tác phong nghiêm túc, lịch sự, tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.

100% lương thử việc

Tham gia BHXH full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc

Phụ cấp đa dạng

15 ngày phép/ năm

Thưởng KPI, Lễ, Tết

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

