Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hoá Amber làm việc tại Hà Nội thu nhập 352 - 430 USD

Mô tả công việc:

- Lái xe theo điều động của Công ty

- Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển.

- Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Quyền lợi được hưởng:

- Mức lương: 9 - 11.triệu/tháng

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật, lễ tết.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động.

- Tham gia Teambuildimg, Đi du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Địa điểm làm việc: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa điểm làm việc: