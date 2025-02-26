Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hoá Amber làm việc tại Hà Nội thu nhập 352 - 430 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hoá Amber
- Hà Nội: Tầng 6, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 352 - 430 USD
Mô tả công việc:
- Lái xe theo điều động của Công ty
- Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển.
- Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương: 9 - 11.triệu/tháng
- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật, lễ tết.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động.
- Tham gia Teambuildimg, Đi du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty.
- Thưởng tháng lương thứ 13.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Địa điểm làm việc: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Địa điểm làm việc:
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
