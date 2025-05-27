Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngõ 64 Đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Long Biên, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lái xe tải thực hiện việc giao và nhận hàng hóa theo tuyến được phân công.

Tính cước phí gửi hàng theo quy định của công ty.

Hỗ trợ bốc xếp, sắp xếp hàng hóa lên/xuống xe một cách an toàn và khoa học.

Sử dụng ứng dụng nội bộ của công ty để cập nhật thông tin đơn hàng và trạng thái giao – nhận.

Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, đúng địa điểm và trong tình trạng nguyên vẹn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe ô tô hạng B còn hiệu lực.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lái xe, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty chuyển phát nhanh, logistics.

Sức khỏe tốt, có khả năng bốc xếp hàng hóa.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Sử dụng thành thạo smartphone và ứng dụng giao hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp trách nhiệm.

Thưởng theo tháng, thưởng lễ/tết, thưởng KPI, thưởng doanh số khách hàng mới.

Nghỉ các ngày lễ/tết theo quy định nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội gắn bó lâu dài và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin