Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1197 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện giao hàng cho các khách hàng của chi nhánh quản lý.

Chăm sóc khách hàng

Lập báo cáo cho các hoạt động tuyến và báo cáo lên cấp trên

Quản lý và bảo quản xe tải luôn trong tình trạng tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam : tuổi từ 25-32

Có bằng lái xe B2 trở lên

Kinh nghiệm lái xe ít nhất 1 năm.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Có sức khỏe tốt, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt.

Không có hình xăm trên người,

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 1 tháng

+ Tổng thu nhập (gross): 10 triệu - 14 triệu đồng/tháng.

Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, chi phí đi công tác, khoản tiền đóng BHXH theo luật.

+ Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

+ Chế độ phúc lợi:

- Tăng lương hằng năm.

- Thưởng: 2 lần/năm

- Thưởng thâm niên

- Tham quan nghỉ mát hằng năm.

- Phép năm theo Luật Lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

+ Điều kiện làm việc:

• Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

• Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc : : Công ty TNHH Yakult Việt Nam – Số 1197 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.