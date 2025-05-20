Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h

- 19h (bao gồm 1 tiếng nghỉ trưa), Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Vận chuyển hàng hóa/khách theo đúng lịch trình được phân công.
Bảo quản xe, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, hoạt động tốt và đúng lịch bảo dưỡng.
Kiểm tra giấy tờ xe, hàng hóa, và báo cáo nếu phát hiện bất thường.
Tuân thủ luật giao thông và quy định công ty.
Bốc xếp hàng hóa tại điểm giao hàng.
Chỉ chạy ban ngày, không chạy trong đêm.
Được nghỉ 4 ngày trong tháng

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 25 - 40
Có bằng B2 hoặc C và kinh nghiệm lái xe ít nhất 1–2 năm
Am hiểu tuyến đường Hà Nội và liên tỉnh.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.
Ưu tiên ứng viên ở xung quanh khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr - 15tr (Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng – trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Được đóng BHXH, BHYT nếu gắn bó lâu dài (tùy công ty).
Thưởng lễ, Tết, doanh thu, chuyên cần.
Có chỗ ở cho tài xế ở xa.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Địa điểm làm việc: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Thời gian làm việc: 8h - 19h (bao gồm 1 tiếng nghỉ trưa)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 2830 Tầng 28 Tòa G3 Khu Đô Thị Vinhomes Green Bay, Số, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

