Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện đưa đón, chuyên chở Ban Lãnh đạo và CBNV đi làm việc hoặc công tác theo lịch trình yêu cầu; Đảm bảo an toàn cho người và xe khi tham gia giao thông; Giữ gìn bí mật nội dung công việc Ban Lãnh đạo và CBCNV trao đổi trên xe; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng. Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ, cập nhật và ghi chép đầy đủ; Thực hiện các thủ tục liên quan như: đăng kiểm, bảo hiểm, giải quyết tai nạn giao thông (khi phát sinh) theo quy định; Báo cáo các sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho Ban Lãnh đạo/Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Bằng lái xe hạng B2. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lái xe văn phòng. Am hiểu luật lệ giao thông. Trung thực, tư duy phẩm chất cá nhân tốt. Tính cách cẩn trọng, chu đáo phục vụ tận tình. Nhanh nhẹn trong xử lý tình huống. Sẵn sàng làm ngoài giờ, đi công tác ngoại tỉnh.

Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường. Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm. Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết. Tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

