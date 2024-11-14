Tuyển Lái xe văn phòng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Lái xe văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18 Phạm Hùng

- Tòa nhà Big Tower, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

3. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công của Lãnh đạo Khối và Ban lãnh đạo trong phạm vi công việc chuyên môn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng
- Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ.
- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;
- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc,
2. Chế độ phúc lợi xã hội
- Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật Lao Động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, tháng lương 13...
- Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...
3. Môi trường làm việc
- Môi trường làm việc giáo dục, văn minh và đoàn kết.
- Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và đảm bảo quyền lợi cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

