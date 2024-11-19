Tuyển Lái xe văn phòng Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia
- Hồ Chí Minh: Trao đổi khi phỏng vấn, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe đưa đón nhân viên, khách hàng, hàng hóa, tài sản của công ty đến nơi làm việc, địa điểm công tác theo yêu cầu
Đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng, và tài sản trong suốt thời gian và lộ trình di chuyển
Hỗ trợ Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự giao nhận hồ sơ tài liệu khi có yêu cầu
Thực hiện bảo dưỡng xe đơn giản (Vd: kiểm tra xe, bơm bánh xe, v.v.) và thông báo kịp thời đến cấp quản lý trực tiếp nếu có bất kỳ hư hỏng nào cần sửa chữa
Đọc, hiểu bản đồ và hướng dẫn chỉ đường để có thể lên kế hoạch di chuyển một cách hiệu quả
Lưu các chứng từ liên quan (Vd: Sổ theo dõi số km di chuyển và hóa đơn xăng dầu)
Đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng lái xe hạng B
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe
Lái xe an toàn và có trách nhiệm
Có kinh nghiệm lái xe ô tô văn phòng tại doanh nghiệp nước ngoài là một lợi thế
Thân thiện, nhiệt tình
Có tinh thần đồng đội, tích cực trong các công việc nhóm
Kiên nhẫn, chủ động trong công việc và có kỹ năng giải quyết vấn đề khi có phát sinh
Sẵn sàng đi công tác là làm thêm giờ
Thông thạo các tuyến đường tại Tp. HCM cũng như các tỉnh lân cận, cụ thể các tỉnh thành thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long
Có kiến thức về Luật giao thông
Có kiến thức cơ bản về các quy tắc và quy định liên quan đến hoạt động an toàn và hiệu quả của ô tô
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế
Đáng tin cậy
Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép năm, được tăng 02 ngày phép sau 03 năm làm việc;
Tham gia BHXH đầy đủ, bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí, các phụ cấp khác
Các chế độ theo chính sách công đoàn khác: Sinh nhật, quà tết, quà trung thu..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI