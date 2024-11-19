Tuyển Lái xe văn phòng Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trao đổi khi phỏng vấn, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe đưa đón nhân viên, khách hàng, hàng hóa, tài sản của công ty đến nơi làm việc, địa điểm công tác theo yêu cầu

Đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng, và tài sản trong suốt thời gian và lộ trình di chuyển

Hỗ trợ Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự giao nhận hồ sơ tài liệu khi có yêu cầu

Thực hiện bảo dưỡng xe đơn giản (Vd: kiểm tra xe, bơm bánh xe, v.v.) và thông báo kịp thời đến cấp quản lý trực tiếp nếu có bất kỳ hư hỏng nào cần sửa chữa

Đọc, hiểu bản đồ và hướng dẫn chỉ đường để có thể lên kế hoạch di chuyển một cách hiệu quả

Lưu các chứng từ liên quan (Vd: Sổ theo dõi số km di chuyển và hóa đơn xăng dầu)

Đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Bằng lái xe hạng B

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe

Lái xe an toàn và có trách nhiệm

Có kinh nghiệm lái xe ô tô văn phòng tại doanh nghiệp nước ngoài là một lợi thế

Thân thiện, nhiệt tình

Có tinh thần đồng đội, tích cực trong các công việc nhóm

Kiên nhẫn, chủ động trong công việc và có kỹ năng giải quyết vấn đề khi có phát sinh

Sẵn sàng đi công tác là làm thêm giờ

Thông thạo các tuyến đường tại Tp. HCM cũng như các tỉnh lân cận, cụ thể các tỉnh thành thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long

Có kiến thức về Luật giao thông

Có kiến thức cơ bản về các quy tắc và quy định liên quan đến hoạt động an toàn và hiệu quả của ô tô

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Đáng tin cậy

Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm; Lương tháng 13

12 ngày phép năm, được tăng 02 ngày phép sau 03 năm làm việc;

Tham gia BHXH đầy đủ, bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí, các phụ cấp khác

Các chế độ theo chính sách công đoàn khác: Sinh nhật, quà tết, quà trung thu..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

