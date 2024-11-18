Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đón tiếp khách hàng đến văn phòng

Đặt vé cho khách hàng sau đó kiểm tra thu phí

Kiểm soát vé các khách hàng đã đặt vé từ trước

Giải đáp các thắc mắc trực tiếp cho khách hàng

Hướng dẫn khách hàng đến phòng chờ hành khách

Quản lý khu vực tiền sảnh & giữ vệ sinh chung

Làm các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18-30

Chiều cao: Nữ > 158cm, Nam >175cm

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương

Chấp nhận sinh viên có thể làm full-time

Có kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ chuyên nghiệp

Yêu cái đẹp và biết chăm chút ngoại hình

Kỹ năng quản lý thời gian tốt

Hòa đồng, hoạt bát & thích hợp với môi trường genZ

Có thể giao tiếp tiếng Anh sẽ là một lợi thế

Ham học hỏi và luôn tích cực

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin