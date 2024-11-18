Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Đón tiếp khách hàng đến văn phòng
Đặt vé cho khách hàng sau đó kiểm tra thu phí
Kiểm soát vé các khách hàng đã đặt vé từ trước
Giải đáp các thắc mắc trực tiếp cho khách hàng
Hướng dẫn khách hàng đến phòng chờ hành khách
Quản lý khu vực tiền sảnh & giữ vệ sinh chung
Làm các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18-30
Chiều cao: Nữ > 158cm, Nam >175cm
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương
Chấp nhận sinh viên có thể làm full-time
Có kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ chuyên nghiệp
Yêu cái đẹp và biết chăm chút ngoại hình
Kỹ năng quản lý thời gian tốt
Hòa đồng, hoạt bát & thích hợp với môi trường genZ
Có thể giao tiếp tiếng Anh sẽ là một lợi thế
Ham học hỏi và luôn tích cực
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
