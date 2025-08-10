Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Chú Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng gửi đến bưu cục: kiểm tra thông tin, phân loại, in phiếu, đóng gói hàng hóa.

Nhập liệu đơn hàng vào hệ thống (phần mềm nội bộ).

Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tạo đơn, gửi hàng trực tiếp tại bưu cục.

Đối soát hàng hóa, đơn hàng đi – đến với shipper hằng ngày.

Ghi nhận tình trạng đơn hàng, phản hồi sự cố hoặc phát sinh từ khách hàng hoặc bộ phận giao nhận.

Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa tồn kho, hàng hoàn trả, hàng chờ xử lý.

Giải đáp thắc mắc cơ bản cho khách hàng tại điểm bưu cục.

Phối hợp với bộ phận điều phối để đảm bảo tiến độ vận hành.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng vi tính cơ bản (Word, Excel, thao tác phần mềm).

Cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển phát, kho vận, chăm sóc khách hàng.

Có thể làm việc theo ca, kể cả ngày lễ/tết (luân phiên).

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.500.000 - 9.000.000

- Được đóng BHXH BHYT

- Cộng tiền phụ cấp

- Được hưởng các chế độ du lịch thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin