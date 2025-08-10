Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 Chú Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng gửi đến bưu cục: kiểm tra thông tin, phân loại, in phiếu, đóng gói hàng hóa.
Nhập liệu đơn hàng vào hệ thống (phần mềm nội bộ).
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tạo đơn, gửi hàng trực tiếp tại bưu cục.
Đối soát hàng hóa, đơn hàng đi – đến với shipper hằng ngày.
Ghi nhận tình trạng đơn hàng, phản hồi sự cố hoặc phát sinh từ khách hàng hoặc bộ phận giao nhận.
Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa tồn kho, hàng hoàn trả, hàng chờ xử lý.
Giải đáp thắc mắc cơ bản cho khách hàng tại điểm bưu cục.
Phối hợp với bộ phận điều phối để đảm bảo tiến độ vận hành.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng vi tính cơ bản (Word, Excel, thao tác phần mềm).
Cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển phát, kho vận, chăm sóc khách hàng.
Có thể làm việc theo ca, kể cả ngày lễ/tết (luân phiên).

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.500.000 - 9.000.000
- Được đóng BHXH BHYT
- Cộng tiền phụ cấp
- Được hưởng các chế độ du lịch thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 49 Nguyễn Trãi, P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

