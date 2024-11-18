Tuyển Hành chính Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
- Hà Nội: Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia tiếp nhận thông tin, tài liệu đến Công ty và từ Công ty gửi đi đến các tổ chức cá nhân bên trong và bên ngoài Công ty, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng địa chỉ
- Thực hiện thủ tục tiếp đón và hướng dẫn khách đến làm việc với các bộ phận trong Công ty
- Tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại đến và chuyển tới các bộ phận liên quan
- Tham gia tổ chức hoạt động hậu cần các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, mở bán, sự kiện... của Công ty (nếu có)
- Theo dõi, nhắc nhỏ nhân viên thực hiện theo quy định công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học: Sử dụng được các phần mềm tiện ích văn phòng
- Thái độ/tố chất:
+ Sáng tạo và chủ động trong công việc
+ Nhiệt tình, năng động
+ Có trách nhiệm
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Nhiều cơ hội phát triển và được tham gia tất cả các hoạt động văn hóa đa dạng của công ty
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hàng năm.
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
