Tuyển Hành chính Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia tiếp nhận thông tin, tài liệu đến Công ty và từ Công ty gửi đi đến các tổ chức cá nhân bên trong và bên ngoài Công ty, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng địa chỉ
- Thực hiện thủ tục tiếp đón và hướng dẫn khách đến làm việc với các bộ phận trong Công ty
- Tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại đến và chuyển tới các bộ phận liên quan
- Tham gia tổ chức hoạt động hậu cần các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, mở bán, sự kiện... của Công ty (nếu có)
- Theo dõi, nhắc nhỏ nhân viên thực hiện theo quy định công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Tin học: Sử dụng được các phần mềm tiện ích văn phòng
- Thái độ/tố chất:
+ Sáng tạo và chủ động trong công việc
+ Nhiệt tình, năng động
+ Có trách nhiệm
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo

Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng sang xịn.
- Nhiều cơ hội phát triển và được tham gia tất cả các hoạt động văn hóa đa dạng của công ty
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hàng năm.
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group

Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

