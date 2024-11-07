Tuyển Hành chính Press Club làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính Press Club làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Press Club
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Press Club

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Press Club

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng La Table Hanoia, tầng 3, Tòa nhà Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Làm việc theo ca (Ca sáng: 7:00 - 15:00, Ca chiều: 14:00 - 22:00), xoay ca linh hoạt
+ Chào đón khách và dẫn khách vào bàn;
+ Sắp xếp chỗ ngồi cho khách;
+ Tiếp nhận việc đặt bàn qua điện thoại, tư vấn thực đơn cho khách nếu được yêu cầu;
+ Hỗ trợ phục vụ, chuyển order của khách cho bộ phận bếp để đảm bảo khách được phục vụ kịp thời;
+ Chuẩn bị set up và sắp xếp chỗ đặt trước;
+ Ghi chép, theo dõi lịch sử khách hàng và thực hiện các công việc khác được trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, ngoại hình ưa nhìn, gương mặt tươi tắn
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Yêu thích ngành dịch vụ, thích chia sẻ và giao tiếp với người khác
- Đã có kinh nghiệm làm việc trong các Nhà hàng hoặc khách sạn lớn là một lợi thế
- Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn, tự tin
- Suy nghĩ tích cực và ham học hỏi
- Tiếng Anh giao tiếp khá.

Tại Press Club Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương xứng đáng + Service charge + Tip hàng tháng + Thưởng KPI theo kết quả công việc. Thu nhập từ 7 triệu - 9 triệu/ tháng
Được hưởng 5 ngày nghỉ/tháng, 12 ngày phép/ năm;
Thưởng 2/9, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu suất cuối năm dựa trên kết quả đánh giá công việc;
Được xem xét tăng lương hàng năm;
Công ty chi trả toàn bộ chi phí BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/7;
Ăn ca, đồng phục, gửi xe miễn phí;
Khám sức khỏe hàng năm, tham gia các chương trình, hoạt động định kỳ dành riêng cho nhân viên Công ty (du lịch 1 lần/ năm, tiệc công ty, các hoạt động đào tạo nội bộ);
Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi kỹ năng nghề và thăng tiến trong nghề nghiệp, tham gia chương trình đào tạo của công ty;
Ưu đãi 30% khi sử dụng các dịch vụ/ mua sản phẩm các thương hiệu thuộc Open Asia Group.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Press Club

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Press Club

Press Club

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

