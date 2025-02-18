Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 500 - 800 USD

- Đón khách: Tiếp đón, chỉ dẫn khách đến đàm phán làm việc tại Công ty;

- Thực hiện công tác lễ tân hậu cần phục vụ trong quá trình họp, hội nghị, tiếp khách;

- Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến, gọi đi qua hotline Công ty;

- Làm tốt công tác quản lý đăng ký, nhận và gửi bưu phẩm, thư từ, tài liệu;

- Phụ trách đặt vé máy bay, vé tàu, đặt xe, đặt phòng...;

- Giám sát quản lý không gian chung của văn phòng đảm bảo mĩ quan khu vực lễ tân, tiền sảnh, và mĩ quan toàn bộ văn phòng, kịp thời cho cải tạo sửa chữa bảo dưỡng đối với các đồ dùng/vật dụng/khu vực xuống cấp/hỏng hóc;

- Thực hiện công tác đóng mở cửa, tắt bật nguồn điện các thiết bị thuộc phân quyền quản lý của bộ phận lễ tân;

- Đảm bảo an ninh văn phòng thông qua quy trình checkin/checkout;

- Thực hiện các công việc hành chính nhân sự và các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ ngoại hình tươi sáng, tuổi từ 22-27 tuổi;

- Chiều cao: 1m63 trở lên;

- Tiếng Trung giao tiếp cơ bản;

- Không nói ngọng nói lắp hoặc chất giọng khó gây thiện cảm;

- Kĩ năng: có gu thẩm mĩ tốt, có kĩ năng chăm sóc khách hàng hoặc có kĩ năng làm dịch vụ khách hàng, nhạy cảm, tinh tế, xử lý tình huống nhanh/khéo léo.

- Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm làm việc: 6 tháng trở lên.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 550- 800USD

- Văn phòng làm việc hiện đại, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất;

- Môi trường làm việc quốc tế, quản lý/khách hàng/đối tác đều là người nước ngoài;

- Chế độ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao Động và Công ty;

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân;

- Cơ chế nâng lương linh hoạt theo năng lực và theo đóng góp cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KIRIN CAPITAL

