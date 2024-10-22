Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Asahi Japan tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân tòa nhà làm việc tại, yêu cầu công việc như sau:

- Trực Lễ tân tại sảnh Tòa nhà theo lịch phân công hàng ngày.

- Tiếp đón khách đến làm việc tại Tòa nhà.

- Tiếp nhận tất cả những ý kiến của khách hàng, tổng hợp thông tin trình BQL tòa nhà xem xét giải quyết.

- Tiếp nhận đơn đăng ký sử dụng dịch vụ Tòa nhà của khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc quản lý tòa nhà.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m60 trở lên

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, nhanh nhẹn, linh hoạt.

- Đã có kinh nghiệm làm lễ tân tòa nhà hoặc lễ tân văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13

- Thưởng đặc biệt theo kết quả lợi nhuận của công ty

- Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Luật Lao động

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và có nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến trong công việc

- Khám sức khỏe định kì, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.