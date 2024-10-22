Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Nhân viên Lễ tân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Asahi Japan tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân tòa nhà làm việc tại, yêu cầu công việc như sau:
- Trực Lễ tân tại sảnh Tòa nhà theo lịch phân công hàng ngày.
- Tiếp đón khách đến làm việc tại Tòa nhà.
- Tiếp nhận tất cả những ý kiến của khách hàng, tổng hợp thông tin trình BQL tòa nhà xem xét giải quyết.
- Tiếp nhận đơn đăng ký sử dụng dịch vụ Tòa nhà của khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc quản lý tòa nhà.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m60 trở lên
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, nhanh nhẹn, linh hoạt.
- Đã có kinh nghiệm làm lễ tân tòa nhà hoặc lễ tân văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng đặc biệt theo kết quả lợi nhuận của công ty
- Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Luật Lao động
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và có nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến trong công việc
- Khám sức khỏe định kì, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T.18 Tòa nhà Center Building, 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-7-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job217430
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
8 - 8.7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH KN Cam Ranh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH KN Cam Ranh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Thương mại K&K Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thương mại K&K Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
9.5 - 10.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch M&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch M&C Việt Nam
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEN SMILE
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty cổ phần Bất động sản BHS
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân FUJI SPA CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu FUJI SPA CENTER
9.5 - 10.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MYGYM CIPUTRA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Y&Y
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Trung tâm Music Talent làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trung tâm Music Talent
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm