Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chào đón khách hàng, check in cho khách một cách nhanh chóng và hiệu quả

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu để tư vấn và xử lý các tình huống phát sinh từ khách hàng

Trực tiếp tư vấn giới thiệu các quy trình, chương trình KM, các ưu đãi dành cho khách hàng

Quản lý và bảo mật các thông tin nội bộ liên quan đến danh tính và thông tin cá nhân của khách hàng

Kết hợp trực tiếp với bộ phận Booking – Thu ngân để thực hiện quy trình Booking - Check in – Check out nhanh chóng, chuyên nghiệp, chính xác

Hỗ trợ phòng trong quy trình chuẩn bị set-up và check in dành cho các nhóm khách lớn.