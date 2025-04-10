Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
- Hà Nội: Tòa Tân Hoàng Minh, số 2 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chào đón khách hàng, check in cho khách một cách nhanh chóng và hiệu quả
Tiếp nhận thông tin, yêu cầu để tư vấn và xử lý các tình huống phát sinh từ khách hàng
Trực tiếp tư vấn giới thiệu các quy trình, chương trình KM, các ưu đãi dành cho khách hàng
Quản lý và bảo mật các thông tin nội bộ liên quan đến danh tính và thông tin cá nhân của khách hàng
Kết hợp trực tiếp với bộ phận Booking – Thu ngân để thực hiện quy trình Booking - Check in – Check out nhanh chóng, chuyên nghiệp, chính xác
Hỗ trợ phòng trong quy trình chuẩn bị set-up và check in dành cho các nhóm khách lớn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN Thì Được Hưởng Những Gì
