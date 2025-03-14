Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Hoei VN
- Hà Nội: Tòa nhà Five Star West Lake số 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Chào đón khách
• Làm thủ tục đăng ký và nhận phòng cho khách hàng đến ở khách sạn
• Lắng nghe và giải đáp các câu hỏi cũng như yêu cầu của khách hàng
• Liên lạc với nhân viên trực thuộc các bộ phận khác trong khách sạn để giải quyết các vấn đề bao gồm cả khiếu nại của khách
• Làm thủ tục trả phòng cho khách
• Xử lý các khoản thanh toán của khách hàng
• Thông báo cho bộ phận buồng phòng khi phòng đã trống và cần phải dọn
• Duy trì khu vực tiếp tân gọn gàng và ngăn nắp.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh giao tiếp thành thạo
• Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, tươi tắn
- Yêu thích nghề dịch vụ
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
