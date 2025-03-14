Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

• Chào đón khách

• Làm thủ tục đăng ký và nhận phòng cho khách hàng đến ở khách sạn

• Lắng nghe và giải đáp các câu hỏi cũng như yêu cầu của khách hàng

• Liên lạc với nhân viên trực thuộc các bộ phận khác trong khách sạn để giải quyết các vấn đề bao gồm cả khiếu nại của khách

• Làm thủ tục trả phòng cho khách

• Xử lý các khoản thanh toán của khách hàng

• Thông báo cho bộ phận buồng phòng khi phòng đã trống và cần phải dọn

• Duy trì khu vực tiếp tân gọn gàng và ngăn nắp.