Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, N01

- T4, Phú Mỹ Complex, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Đón tiếp khách đến văn phòng, hướng dẫn và kết nối với các bộ phận liên quan.
Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận và chuyển cuộc gọi đến đúng người phụ trách.
Tiếp nhận, phân phối và quản lý thư từ – công văn – chuyển phát nhanh.
Quản lý phòng họp: tiếp nhận booking, phối hợp chuẩn bị trang thiết bị, điều phối sử dụng.
Theo dõi và thanh toán các chi phí văn phòng: điện, nước, giữ xe, cước điện thoại, văn phòng phẩm...
Quản lý cấp phát văn phòng phẩm, locker, thẻ xe, sim số...
Cắm hoa, làm việc với ban quản lý toà nhà khi có yêu cầu.
Soạn thảo biểu mẫu hành chính cơ bản và lưu trữ văn bản hành chính.
Các công việc phát sinh khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành Hành chính, Văn thư, Quản trị Văn phòng, Du lịch...).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
Trung thực, trách nhiệm, chi tiết, chỉn chu trong công việc.
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Google Sheet…
Ưu tiên có kinh nghiệm lễ tân/hành chính văn phòng từ 6 tháng trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 11.000.000
Được làm việc môi trường Tập Đoàn làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Văn phòng làm việc hiện đại phong cách Hàn Quốc đầy đủ tiện nghi: Quầy bar, canteen, bếp ăn, lò vi sóng, tủ lạnh, tủ đựng đồ cá nhân,...)
Văn hóa hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nói KHÔNG với Drama, Toxic.
KHÔNG
Drama, Toxic.
Đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm thực chiến.
Có cơ hội được mentor trực tiếp 1-1 trong quá trình làm việc để phát triển chuyên môn hành chính – văn phòng.
mentor trực tiếp 1-1
Cơ hội mở rộng networking với các Chuyên viên và Quản lý cấp cao, có yếu tố nước ngoài.
Cơ hội thăng tiến: Nhân viên chính thức, chuyên viên, Team Leader
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30) Nghỉ trưa 12h- 13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T5, N01-T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

