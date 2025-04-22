Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngã tư Phạm Hùng + Dương Đình Nghệ, tổ dân phố số 8, P.Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chào đón, hướng dẫn khách đến showroom làm việc.

Quản lý công văn đến – đi.

Tiếp nhận và điều phối cuộc gọi đến các phòng ban.

Đặt lịch hẹn cho khách.

Quản lý khu vực lễ tân và Showroom luôn gọn gàng, chuyên nghiệp.

Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh tổ chức lễ giao xe cho khách.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam cao từ 1m70, nữ từ 1m65 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.

Giao tiếp khéo léo, phát âm chuẩn, không nói ngọng hoặc nói giọng địa phương.

Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó lâu dài.

Tại Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.500.000đ/tháng + Thưởng hoàn thành công việc + Phụ cấp vị trí

Tổng thu nhập lên đến 15.000.000đ/tháng

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo chính sách công ty.

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch & teambuilding hàng năm.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Được cấp phát đồng phục làm việc.

Môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Lexus.

Được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ô tô hạng sang.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP LEXUS Thăng Long Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin