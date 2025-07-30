Tuyển Kế toán tổng hợp Holcom Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Holcom Window & Door, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn và các hồ sơ chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

• Tập hợp hóa đơn, chứng từ kèm theo, ghi nhận và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định.

• Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học và đầy đủ.

• Tính giá vốn sản phẩm ghi nhận trên phần mềm.

• Hỗ trợ Kế toán trưởng Lập báo cáo thuế định kỳ (tháng/quý/năm) và báo cáo tài chính đúng thời hạn.

• Phối hợp cùng Kế toán trưởng làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế, ngân hàng khi có yêu cầu.

• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.

• Hiểu biết sâu về luật thuế và quy định kế toán Việt Nam.

• Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.

• Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và MS Office.

• Có tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd

