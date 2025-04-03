Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực lễ tân tại các cơ sở kinh doanh
Quản lý check in/out khách trong ca làm việc
Quản lý thu chi trong ca làm việc
Đối ứng với khách hàng
Làm các công việc được công ty sắp xếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại ví trí tương đương
Linh động được việc làm và di chuyển giữa các cơ sở
Linh động được thời gian làm việc (các ca trong ngày, các ngày nghỉ lễ, Tết, ...
Ưu tiên ứng viên có bằng cấp tương ứng với nghành nghề
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt
Độ tuổi 22 - 30
Giới tính: Không yêu cầu
Hoàn thành công việc được giao
Trung thực, thật thà, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7tr - 9tr (chưa bao gồm % doanh thu)
Nghỉ 4 buổi tự chọn/1 tháng
Lương cơ bản, thưởng lễ Tết, thưởng doanh số, hoa hồng, ...
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Chế độ nghỉ ca, nghỉ phép đầy đủ
Có tăng ca tùy thời điểm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ...
Có thưởng, tips, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, tổ 6, cụm 5, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

